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6 ноября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сбой в подаче кислорода произошел в коронавирусном госпитале в Курске. Умер один пациент, который находился на лечении с пневмонией. Инцидент произошел в четверг, 5 ноября.

Коронавирусный госпиталь в Курске обустроен в городском роддоме. Главврач роддома Наталья Мальцева рассказала, что неисправность была обнаружена своевременно. По данным Мальцевой, 38 кислородозависимых пациентов успели отправить в другие больницы, в областную и БСМП. В коронавирусном госпитале оставили только пациентов, которым не требуется поддержка кислородом.

69-летний мужчина, у которого пневмония протекала на фоне бронхиальной астмы, был перевезен в другую больницу, но скончался.

В комитете здравоохранения Курской области сообщили, что смерть пациента не связана с перебоями, - сообщает "Подъем". "Друг для друга Курск Онлайн" пишет со ссылкой на слова вдовы скончавшегося пациента, что за несколько дней пребывания в больнице тест на коронавирус у него не взяли.