В Новосибирской области из-за пандемии COVID-19 количество вызовов врачей на дом выросло в 5 раз

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6 ноября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

У федеральных и региональных властей в России было несколько месяцев на подготовку системы здравоохранения ко второй волне COVID-19. Осенью оказалось, что мест и необходимого оборудования в больницах опять не хватает, а службы скорой помощи в крупных городах не справляются с нахлынувшим количеством вызовов. Одной из самых сложных в стране стала ситуация с коронавирусом в Новосибирске.

В начале октября у живущей в Новосибирске 83-летней бабушки москвички Олеси Плотниковой обострились хронические проблемы с почками. Пожилую женщину положили в урологическое отделение БСМП № 2. Через несколько дней у женщины поднялась температура, начался кашель и пропало обоняние. Кашлять начали и ее соседки по палате. По словам Олеси, бабушку выписали из больницы без теста на коронавирус, несмотря на очевидные симптомы.

Спустя двое суток после выписки из больницы ее состояние ухудшилось. 12 октября скорая госпитализировала ее уже в центральную районную больницу в поселке Кольцово под Новосибирском. Через два дня заболели мать Олеси (у нее поднялась температура) и вторая бабушка (началась одышка). Все они жили в одной квартире. Пришлось вызывать врача.

«Он пришел, всех посмотрел, всем померил сатурацию. У бабушки была сатурация 84%, а 80 — это критическая совсем. У мамы тогда была высокая температура уже не первый день, бабушка была уже холодная, она плохо дышала. Был кашель и диарея, - рассказывает Олеся. - Врач не предложил вызвать скорую и сказал следить, чтобы она дышала».

По ее словам, меньше чем через сутки после ухода врача пожилая женщина начала задыхаться, семье удалось «с криками и угрозами» вызвать скорую. Госпитализировали пенсионерку в ту же БСМП № 2, где к тому моменту открыли ковидное отделение. Еще через сутки она скончалась в реанимации. По словам Олеси, в свидетельстве о смерти причину не указали.

Спустя неделю в кольцовской больнице умерла и другая бабушка Олеси. Ей успели сделать ПЦР-тест на коронавирус, он оказался положительным.

«В моей истории меня поражает халатность, - говорит Плотникова. - Человек, лежавший в урологическом отделении, говорил, что у них в палате все кашляли. Им не сделали анализы, ее отпустили домой, не дали рекомендаций. Вирус сейчас везде, но они в одной больнице лоцировали и ковидных, и людей с другими патологиями - это просто катастрофа и кошмар».

Незадолго до того, как умерли обе пенсионерки, за медицинской помощью обращалась и мать Олеси: она не могла сбить температуру, которая держалась выше 39 градусов. Скорую помощь, по словам Плотниковой, пришлось ждать около 11 часов.

Главврач новосибирской скорой Ирина Большакова сообщала изданию НГС, что время ожидания может приближаться к двум суткам. Министр здравоохранения региона Хальзов рассказал, что количество вызовов врачей на дом выросло в пять раз. При этом по его же словам, количество ковидных скорых увеличено в области с 27 до 35 машин.

Ожидание врачей из новосибирских поликлиник тоже растянулось на несколько суток. Это связано не только с большим количеством вызовов, но и с заболеваемостью среди самих медиков. Поликлиника № 2 в районном центре Искитим под Новосибирском закрылась из-за болезни сотрудников.

По данным «Медузы», в настоящее время в стационары Новосибирска берут только тех, у кого компьютерная томография (КТ) показала поражение легких более 50% и понижена сатурация. При этом КТ-аппаратов, выявляющих поражение легких, в поликлиниках региона практически нет.

По сведениям издания «Тайга.инфо», в районной больнице Куйбышева пациенты лежат на лестничных клетках. Число госпитализированных в Новосибирской области даже по официальной статистике растет быстрее, чем количество коек. По состоянию на 30 октября больницы были готовы принять 5212 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. При этом в статистике областного оперативного штаба на этот момент было зафиксировано уже 5379 госпитализированных с коронавирусом.

В больницах не хватает кислородного оборудования. Местные активисты, которые во время первой волны собирали деньги на респираторы врачам, теперь занялись кислородными концентраторами.

Сообщается об острой нехватке тестов на коронавирус. Число положительных тестов в регионе стабильно держится на уровне 180 выявленных зараженных в день, при этом число госпитализированных растет куда быстрее.

Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло признал проблему нехватки лекарств. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался, что 30 октября приехала фура с антибиотиками левофлоксацином, азитромицином и цефтриаксоном. Лекарства поступили в муниципальную аптечную сеть; их, по расчетам властей, должно было хватить на 10 дней. Но уже вечером 2 ноября, по данным сайта сети, в некоторых аптеках этих препаратов не осталось.