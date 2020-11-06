В Челябинском экопарке провели проверку после сообщений журналистов
6 ноября 2020, 15:46[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Проверяющие обнаружили два незаконно установленных киоска.
Обращения челябинцев поступили в редакцию «ЧелябинскСегодня» по поводу того, что в парке торговцы кукурузы и карамельных яблок занимают лавочки, предназначенные для отдыха горожан. Кроме того, воду после варки кукурузы они сливают сюда же – под лавку. Челябинцев возмутила эта ситуация.
Сегодня, 6 ноября, в Экопарк в Курчатовском районе выехала специальная комиссия. Продавцов кукурузы на месте застать не удалось, но были выявлены другие проблемы. Во-первых, на входе в парк много мусора, переполнены урны в самом парке. Во-вторых, здесь разместились два нестационарных торговых объекта без соответствующих разрешений. Сотрудник одного из них – киоска с шаурмой – работал без маски и санитарной книжки.
Как сообщает «ЧелябинскСегодня», его доставили в отдел полиции, по фактам незаконной торговли были составлены протоколы.
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