В Челябинском экопарке провели проверку после сообщений журналистов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Проверяющие обнаружили два незаконно установленных киоска.

Обращения челябинцев поступили в редакцию «ЧелябинскСегодня» по поводу того, что в парке торговцы кукурузы и карамельных яблок занимают лавочки, предназначенные для отдыха горожан. Кроме того, воду после варки кукурузы они сливают сюда же – под лавку. Челябинцев возмутила эта ситуация.

Сегодня, 6 ноября, в Экопарк в Курчатовском районе выехала специальная комиссия. Продавцов кукурузы на месте застать не удалось, но были выявлены другие проблемы. Во-первых, на входе в парк много мусора, переполнены урны в самом парке. Во-вторых, здесь разместились два нестационарных торговых объекта без соответствующих разрешений. Сотрудник одного из них – киоска с шаурмой – работал без маски и санитарной книжки.

Как сообщает «ЧелябинскСегодня», его доставили в отдел полиции, по фактам незаконной торговли были составлены протоколы.