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Директор СВР Сергей Нарышкин высказался о коронавирусе

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Директор СВР Сергей Нарышкин высказался о коронавирусе
Сергей Нарышкин, фото с сайта ЕР

У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании коронавируса SARS-CoV-2 человеком.
Директор СВР Сергей Нарышкин высказал мнение, что коронавирус - продукт естественного происхождения.

В интервью РИА Новости Нарышкин отметил, что происхождение коронавируса не принципиальный вопрос для наших ученых, они заняты борьбой с новой инфекцией.

В мире за период пандемии коронавирус SARS-CoV-2 диагностирован у более чем 49 миллионов человек.
Один миллион 242 180 человек скончались. Около 35 миллионов пациентов выздоровели.

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