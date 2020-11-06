Директор СВР Сергей Нарышкин высказался о коронавирусе
6 ноября 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании коронавируса SARS-CoV-2 человеком. Директор СВР Сергей Нарышкин высказал мнение, что коронавирус - продукт естественного происхождения.
В интервью РИА Новости Нарышкин отметил, что происхождение коронавируса не принципиальный вопрос для наших ученых, они заняты борьбой с новой инфекцией.
В мире за период пандемии коронавирус SARS-CoV-2 диагностирован у более чем 49 миллионов человек. Один миллион 242 180 человек скончались. Около 35 миллионов пациентов выздоровели.
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