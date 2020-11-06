Студентов обязали объясниться за отказ работать в ковид-госпиталях Хабаровска

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Власти Хабаровского края заявляли, что на помощь врачам для работы в ковид-госпиталях будут направлены студенты Дальневосточного государственного медицинского университета. Но если студенты не захотят принять предложение, им придется мотивировать свой отказ.

По словам ректора ДВГМУ Константина Жмеренецкого, на сегодняшний день в 12 медучреждениях региона заняты 242 студента.

Однако далеко не все учащиеся вуза сегодня ввиду сложной ситуации готовы идти на работу в перепрофилированные больницы.

- Сказали, что сейчас все плохо. Нужно устраиваться в больницы. Потом старосты будут собирать списки, кто это сделал, а кто нет. Причем нужно рассказать, почему согласился или отказался. Студенты 4-6 курсов пойдут медицинскими сестрами и братьями, а 1-3 — в волонтеры. На шестом курсе в Комсомольске и Переяславке вроде могут даже взять врачом-стажером, - рассказала местным СМИ студентка ДВГМУ.

На сегодняшний день в регионе ощущается острая нехватка как препаратов и коек для инфицированных ковидом, так и медиков. Недавно в крае отменили плановую медпомощь.