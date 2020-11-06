Челябинский химик объяснил, как маски защищают от коронавируса

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6 ноября 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению Вячеслава Авдина, наночаститы коронавируса не могут существовать долгое время в воздухе, поэтому они прикрепляются к воде.

О защитных свойствах маски декан химического факультета института естественных и точных наук, директор научно-образовательного центра «Нанотехнологии» ЮУрГУ Вячеслав Авдин рассказал на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

«Наночастицы имеют избыточную поверхностную энергию, которая заставляет их либо агрегировать друг с другом, либо прилипать к более крупной поверхности, микрочастице, например воды, слюны или пыли. Некоторые люди говорят: маски не защищают, потому что их поры в сотни раз крупнее вируса. На самом деле, вирус двигается вместе с каплями воды, их-то как раз и помогают задержать маски», – подчеркнул ученый.

По мнению заведующей отделом гигиенического воспитания Челябинского областного центра медицинской профилактики Ирины Исаковой, риск заражения от инфицированного человека, который носит маску, снижается с 70 до 5 процентов. Если и здоровый и больной человек при общении носят маски, то риск уменьшается до 1,5%.

Начальник управления промышленности и новых технологий министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб отметил, что в настоящее время 112 предприятий региона перепрофилировали свое производство для пошива масок. В настоящее время они производят до 528 тысяч масок в сутки. Кроме того, освоено производство поверхностного монтажа печатных плат для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, организовано производство клапанов и вентилей для кислородоснабжения коек медицинских учреждений области.