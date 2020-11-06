От коронавируса скончались ещё семеро кубанцев

За сутки в Краснодарском крае умерло семь пациентов с диагнозом коронавирус.
В Тихорецкой ЦРБ умерла 34-летняя местная жительница. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии с пневмонией и коронавирусом. Женщину подключили к ИВЛ, но спасти не смогли. Она имела проблемы с сердцем.
В первой ККБ кубанской столицы умер 70-летний житель Туапсинского района. На фоне коронавируса у мужчины развилась пневмония. У него были сопутствующие заболевания.
В СКИБе краевого центра умер житель Каневского района. Ему также было семьдесят лет. Из-за пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, мужчину подключили к ИВЛ. Пациент также страдал сопутствующими заболеваниями.
В Афипской РБ Северской ЦРБ умерла 64-летняя жительница Краснодара. Диагноз: пневмония, коронавирус. Кроме того, женщина страдала анемией.
В Крымской ЦРБ скончался 57-летний местный житель, который был подключен к ИВЛ из-за пневмонии, развившейся на фоне коронавируса. Мужчина страдал болезнями сердца.
В четвёртой инфекционной больнице Армавира умер 40-летний местный житель. У него были пневмония и коронавирус.
От этих же болезней умер 72-летний житель Сочи. Его госпитализировали в третью городскую больницу, но спасти не смогли. У пациента были сопутствующие заболевания, — рассказали в краевом оперштабе.
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