От коронавируса скончались ещё семеро кубанцев

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6 ноября 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае умерло семь пациентов с диагнозом коронавирус.



В Тихорецкой ЦРБ умерла 34-летняя местная жительница. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии с пневмонией и коронавирусом. Женщину подключили к ИВЛ, но спасти не смогли. Она имела проблемы с сердцем.



В первой ККБ кубанской столицы умер 70-летний житель Туапсинского района. На фоне коронавируса у мужчины развилась пневмония. У него были сопутствующие заболевания.



В СКИБе краевого центра умер житель Каневского района. Ему также было семьдесят лет. Из-за пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, мужчину подключили к ИВЛ. Пациент также страдал сопутствующими заболеваниями.



В Афипской РБ Северской ЦРБ умерла 64-летняя жительница Краснодара. Диагноз: пневмония, коронавирус. Кроме того, женщина страдала анемией.



В Крымской ЦРБ скончался 57-летний местный житель, который был подключен к ИВЛ из-за пневмонии, развившейся на фоне коронавируса. Мужчина страдал болезнями сердца.



В четвёртой инфекционной больнице Армавира умер 40-летний местный житель. У него были пневмония и коронавирус.



От этих же болезней умер 72-летний житель Сочи. Его госпитализировали в третью городскую больницу, но спасти не смогли. У пациента были сопутствующие заболевания, — рассказали в краевом оперштабе.