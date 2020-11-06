Счётчики АПЗ в Сочи

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6 ноября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Приборы учета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» были представлены на Форуме муниципального сотрудничества «ОПК России – городскому хозяйству» в Сочи.

В рамках Форума прошла презентация продукции предприятий ОПК России, созданной по программе диверсификации производства для ЖКХ. АО «АПЗ» совместно с АО «НИИ «Элпа» выступили официальными партнёрами и участниками Форума от холдинга «Социум».

Презентовали систему беспроводного автоматизированного управления сетями учёта энергоресурсов «ЭкоМатрикс», включающую первичные приборы расхода энергоресурсов (счётчики) производства АПЗ.

В Форуме участвовали руководители муниципальных образований республик Крым, Хакасия, Краснодарского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, Абхазии.

Участники Форума отметили актуальность предложения и конкурентные преимущества системы «ЭкоМатрикс», такие как:

• простой, в том числе удалённый, доступ к данным учёта для ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

• локализация разработки и производства всех элементов, постконтрактное сопровождение;

• удобство установки и эксплуатации системы без прокладки дополнительных коммуникаций;

• сбор данных в реальном времени;

• защищённость системы от возможности внешнего вмешательства и изменения контролируемых параметров и их значений;

• возможность контролировать как количественные, так и качественные параметры потребляемых энергоресурсов;

• легитимность данных контроля и учёта.

В рамках Форума были получены предложения о внедрении системы в различных регионах страны. Систему «ЭкоМатрикс» решено включить в перечень приоритетных проектов холдинга муниципального развития «Каргасок» и Клуба руководителей муниципальной сферы для дальнейшего внедрения по программам цифровизации процессов муниципального хозяйства России. Это откроет новые возможности в продвижении приборов учета АО «АПЗ» на рынке.

Людмила Фокеева

по материалам сайта «Социум-А».

Использованы материалы презентации АО «НИИ «Элпа».