Телевизор на свалке истории

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели», Надежда СУНГУРОВА ]

Фото: pixabay.com

За прошедшие столетия мировой истории средства массовой информации прошли через обожание и ненависть, становились то «четвертой властью», то орудием манипуляции, приносили бешеные прибыли тем, кто их создавал и в них работал и становились причиной гибели горящих идеей «говорить правду и открывать глаза», но не желавших плясать под чужую дудку. А сегодня они стремительно меняются и… умирают. И останавливать этот процесс не только нереально, но и глупо, ибо против прогресса не пойдёшь.

Именно такая точка зрения звучит в книге экономиста и визионера Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем». В ней, на фоне размышлений о том, по каким законам развивалась раньше, развивается сейчас и будет развиваться в дальнейшем человеческая цивилизация, значительное внимание уделено и роли СМИ в нашем меняющемся мире. А так как без СМИ мы сегодня, как ни крути, все равно пока что жизни не мыслим, авторские выкладки на эту тему однозначно вызывают интерес.

Читать книгу и просто, и сложно одновременно. Просто – потому, что едва ли не в каждом абзаце вспыхивает радость узнавания. Да и как ей не вспыхивать, если каждый из нас – ровно так, как пишет автор – «уплыл» в социальные сети от телеэкранов и газет, раздражённо морщится при виде длинных мудреных текстов и предпочитает читать и смотреть то, что поярче, поскандальнее, а главное – попроще. А сложности при прочтении возникают из-за того, что параллельно с этой самой радостью по спине бежит холодок от не всегда оптимистичных (а порой и довольно жестких) выводов и фактов, принять которые довольно трудно. Как это свобода слова никому больше не нужна? Как это мой прекрасный блог никто не будет смотреть, потому что блогеров уже совсем скоро больше, чем потребителей контента?...

Таких вопросов в процессе чтения книги возникает великое множество. Поиск ответов на них – удел людей, думающих и неравнодушных которым интересно разобраться в настоящем и не страшно знать о будущем. И если вы – из их числа, книга к прочтению обязательна.

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