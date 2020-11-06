Хабаровчане заплатили тысячу штрафов за нарушение карантина

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6 ноября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется более 200 новых случаев коронавируса. На территории региона действует обязательный масочный режим, а в общественных местах жителям необходимо соблюдать социальное дистанцирование. Однако многие игнорируют введенные ограничительные меры.

- С начала пандемии в Хабаровском крае уже зафиксировано свыше 4,8 тысяч различных нарушений эпидрежима. По таким случаям надзорные органы выписывают протоколы по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Материалы рассматриваются в судах, по части из них выносится наказание в виде штрафов. Так, за год было оштрафовано около одной тысячи человек. Часть нарушителей отделывается предупреждением – таких случаев зафиксировано более 2,8 тысяч, - сообщили в главном управлении губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами.

По словам представителей ведомства, регулярные проверки проходят в торговых центрах, кафе, ресторанах, ночных клубах, на вокзалах и в аэропортах.

В течение последней недели правоохранителями было выписано 55 протоколов, а на рассмотрениях в судах находилось 115 дел. Восемь закончились денежными взысканиями.