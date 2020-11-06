Жителей Ставрополья предупредили об ураганном ветре и резком снижении температуры

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6 ноября 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае на выходных синоптики прогнозируют сильный ветер и дождь.

Причем, осадки могут начаться уже в пятницу днем, а температура воздуха поднимется до 16 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, скорость ветра составит 11 метров в секунду.

В сообщении также говорится, что осадки будут сохраняться и ночью, при этом температура опустится до 1 градуса, а скорость ветра останется ураганной. В этой связи перемещение по дорогам в восточной части региона может быть опасным из-за частых аварий, вызываемых степными ветрами.

Ранее сообщалось, что на восточные районы Ставропольского края обрушилась пылевая буря.