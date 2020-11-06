Главврач медцентра в Коммунарке поддержал продление «удаленки» для 6-11 классов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко поддержал продление дистанционного обучения для учеников 6-11 классов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Все вокруг обсуждают дистанционный вариант обучения. Намедни и мы с дочкой, которая в этом году заканчивает школу, обменялись мнениями. Она, конечно, недовольна преимущественно потерянной возможностью живого общения с друзьями, тусовок и тому подобного. Да и дисциплина в классе на уроке намного выше самодисциплины. Я постарался объяснить ей эпидемиологически-медицинские причины: дети и подростки переносят в основном контакт с вирусом бессимптомно (и пример дочери с ее высоким уровнем IgG при отсутствии болезни ей был примером), при этом они значимо увеличивают риски инфицирования коронавирусной инфекции членов семьи, с которыми проживают», - написал врач.

Денис Проценко отметил, что дистанционный формат обучения - временная и вынужденная мера.

Утром 5 ноября Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что в начале ноября ситуация с коронавирусом в городе вновь стала обостряться, в связи с чем было принято решение продлить дистанционное обучение учащихся 6-11 классов еще на две недели - с 9 по 22 ноября.