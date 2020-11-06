Сергунина: В Москве насчитывается более 97 тысяч волонтеров

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6 ноября 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Число волонтеров в Москве с января 2020 года выросло на 15,5 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С января 2020 года число добровольцев в столице выросло на 15,5 тыс. человек. Сегодня в базе ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрированы более 97,5 тыс. волонтеров», - говорится в сообщении.

Как отмечается, московские волонтеры активно участвуют во всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информационную поддержку некоммерческим организациям.

«Добровольческое движение в нашем городе окрепло и зарекомендовало себя настолько, что у желающих помогать есть множество вариантов, где приложить свои способности. Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом. Они участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы. Численность добровольческого актива Москвы уже приближается к 100 тыс. человек», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что стать волонтером может любой желающий. Как пояснил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский, слова которого приводятся в сообщении, для несовершеннолетних необходимо разрешение от родителей, а ребятам младше 14 лет требуется сопровождение официальных представителей или нужно быть в составе волонтерского объединения школы.

«Среди активных волонтеров есть и школьники, и представители старшего поколения. Для любого возраста у нас найдутся интересные события, которые помогают людям и развивают наш город», - сказал Дмитрий Покровский.

Партнерами «Мосволонтера» выступает около тысячи организаций. Среди них органы исполнительной власти Москвы, высшие и средние специальные учебные заведения, школы, некоммерческие организации, представители бизнес-сообщества столицы. Они предоставляют площадки для проведения мероприятий, помогают найти спикеров и экспертов, проводят обучающие встречи для волонтеров. Партнеры также оказывают информационную поддержку и помогают заинтересовать москвичей добровольческой деятельностью. Для волонтеров столицы ежегодно проводится конкурс «Доброволец Москвы», где представляют лучшие добровольческие практики и популяризируют идеи добрых дел. В этом году в нем примут участие более 7,4 тыс. человек. Узнать больше о добровольчестве и деятельности ресурсного центра «Мосволонтер» можно на официальном сайте mosvolonter.ru.