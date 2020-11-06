Компанию «Делойт и Туш СНГ» проверят на соблюдение требования об

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6 ноября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы проверят консалтинговую компанию «Делойт и Туш СНГ» на предмет соблюдения требования о переводе на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников. Об этом журналистам сообщил Главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

«Сегодня сотрудникам ОАТИ вручено уведомление о вызове консалтинговой компании «Делойт и Туш СНГ» в инспекцию для уточнения сведений о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы согласно указу мэра Москвы», - сказал Андрей Поплавский.

Он отметил, что в случае выявления нарушений указа мэра к организации будут применены меры административного воздействия.

«Компания может быть оштрафована по решению суда, сумма штрафа составляет до 300 тыс. руб.», - пояснил инспектор.