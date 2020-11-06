5 ноября открылась Творческая гостиная выпускников КубГУ

К столетию Кубанского государственного университета пятого ноября для всех любителей искусства заработала Творческая гостиная выпускников учреждения.
На мероприятии, которое прошло в зале краевого филиала Российского фонда культуры, представили экспонаты изобразительного и прикладного творчества. Кроме того, выступили солисты театра Гатова и преподаватели КГИКа.
Награды от депутата Госдумы Владимира Евланова, среди многи других, получили активные в области искусства выпускники КубГУ.
"Юбилей в сто лет — значительная дата в жизни университета. КубГУ славится своими воспитанниками на протяжении всего своего существования. Из стен заведения вышли талантливые люди", — отметил депутат.
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