Воспитанницы Пансиона Минобороны запустили акцию в поддержку военных медиков

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6 ноября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Красная Звезда

Фото: соцсети

Воспитанницы Пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам со словами благодарности и поддержки военным медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией.

В основу видеоролика, размещенного на ресурсах военного ведомства в сети Интернет, легли кадры самоотверженной работы военных медиков по оказанию помощи людям в российских городах и за рубежом – в Новосибирске и Омске, Оренбурге, в Дагестане и Южной Осетии, в Италии и Сербии, и многих других городах, где Министерством обороны были развернуты многофункциональные медицинские центры, полевые и мобильные госпитали.

Медицинские работники Минобороны России сегодня продолжают делать все возможное, чтобы оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь, передают опыт своим коллегам в регионах. Именно к ним со словами поддержки и благодарности обращаются юные воспитанницы Пансиона Минобороны.

Среди «героев в белых халатах» на передовой борьбы с коронавирусом находятся родные и близкие воспитанниц Пансиона, с которыми они сегодня не имеют возможности увидеться и поблагодарить. И от того каждое слово, произнесенное воспитанницами в видеоролике, приобретает особый смысл.

Воспитанницы Пансиона от всей души надеются и уверены, что добрых слов благодарности и поддержки всем медицинским работникам в их самоотверженном и героическом труде станет больше и к акции #Спасибодокторам присоединятся все ребята и девчонки из суворовских, нахимовских училищ, военных институтов и университетов военного ведомства.