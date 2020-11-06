На Кубани коронавирусом заболел младенец

За сутки в Краснодарском крае выявлено 139 случаев заражения COVID-19 — 78 женщин и 61 мужчина до 83 лет. В числе заболевших четырнадцать детей, младшему из которых всего два месяца.
Больше всего новых пациентов в кубанской столице — 31 человек, а также в Темрюкском и Туапсинском районах — 16 и 12 заболевших соответственно.
Как рассказали в краевом оперштабе, на сегодняшний день в медучреждения края с подозрением на наличие опасной инфекции обратилось более семидесяти пяти тысяч кубанцев. Из них у 18 204 граждан коронавирус подтвердился. Сейчас более шести с половиной тысяч жителей региона наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.
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