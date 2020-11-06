В зоне поисков Игоря Кропова найдено, предположительно, его тело

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6 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

sochinews.io

В Сочи спасатели обнаружили тело, которое может принадлежать пропавшему основателю "Skillbox" Игорю Кропову. Его ищут уже почти неделю.



В ЮРПСО МЧС России не подтвердили, что найденное тело принадлежит предпринимателю. При этом в следственном комитете рассказали, что обнаруженный в море человек, предположительно, Игорь Кропов.



Напомним, ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что 31-летний мужчина пропал в ночь на первое ноября. К его поискам подключили водолазов и катера.