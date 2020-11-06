Фадеев считает бессовестными богатых людей, которые не платят 13-процентный налог

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Советник президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев обратил внимание на нежелание ряда российских богачей уплачивать 13-процентный налог.

Правозащитник отметил, что если подсчитать расходы очень богатых людей на яхты, жен и прочее, то, значит, у них есть и доходы.

«Пусть заплатят 13 процентов налогов. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорит: они же умные, все равно найдут способ. Но это так бессовестно, когда богатые люди не платят 13%», – сказал Фадеев.

Глава СПЧ считает, что государству надо действовать жестче.

«Не то, чтобы гайки закручивать, но вы хоть 13% заплатите собственной стране» - призвал председатель Совета.

Ранее Фадеев призвал оценить ущерб здравоохранению от пандемии.