Особый режим работы поликлиник установлен в Приморье

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6 ноября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото Минздрава Приморья

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае остаётся напряженной, подчеркнули на заседании оперативного штаба, состоявшемся накануне, в четверг, 5 ноября. Только за сутки в регионе выявили 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии COVID-19 заразился 16391 человек. Выздоровели 12733.

В связи с увеличившимся количеством больных коронавирусной инфекцией и соответственно контактных лиц поликлиническая служба в крае изменила режим работы. Так, сейчас поликлиники Владивостока работают в будние дни с 8 часов утра до 8 часов вечера, а в выходные – с 8 до 18 часов. По такому же режиму работают выездные бригады по вызовам пациентов. В день на одну поликлинику приходится до 400 выездов на дом. Бригады, выезжая с утра, возвращаются в поликлинику только вечером, получая дополнительные заявки в дороге.

«За последние две недели нагрузка на поликлиники крупных городов Приморья возросла в десятки раз. Мы видим, как стремительно растёт число заболевших, а значит и контактных лиц. При этом ресурсы поликлинического звена остались прежними. Мы решаем вопросы доступности оказания помощи, привлекли студентов-медиков, открыли «горячие линии» в поликлиниках для консультирования пациентов, принимаем звонки на единую «горячую линию» минздрава», – отмечает заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«Горячие линии» поликлиник Владивостока работают по графику учреждений и нацелены на консультирование пациентов, информирование по результатам тестирования. У каждой поликлиники на её странице в интернете указаны телефоны для вызова врача. Единая «горячая линия» краевого минздрава работает в круглосуточном режиме по номеру: 8 (423) 260-50-98.

Многие приморцы уже столкнулись с тем, что сегодня дозвониться в поликлинику непросто. Однако это нужно сделать, чтобы заявка поступила в выездную бригаду, подчёркивают медики. Также отмечается, что выезд на дом в первую очередь осуществляется к пациентам, у которых длительно сохраняется высокая температура, проявляются острые симптомы инфекционного заболевания или обострение хронических заболеваний.

«Поликлинические выездные бригады обязательно отрабатывают каждый вызов. Это фиксируется в едином реестре и находится на контроле министерства. Однако из-за высокой нагрузки приезд медиков не всегда осуществляется оперативно. Сегодня на каждую поликлинику приходится по двести-двести пятьдесят амбулаторных больных с COVID-19. Также вызовы поступают на сезонные инфекции и обострения у пациентов с хроническими заболеваниями. Скорая медицинская помощь за последние сутки зафиксировала восемьсот семнадцать вызовов», – привела актуальные данные Анастасия Худченко.

Между тем, с начала прошлой недели в медицинские учреждения Приморья на помощь врачам пришли 62 ординатора Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) и 70 студентов медицинских колледжей края.

А по данным территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), более половины пострадавших от коронавируса переносят болезнь со средней степенью тяжести.

«В целом, отмечается снижение числа болеющих без клинических проявлений и с признаками пневмонии. С признаками ОРВИ коронавирус переносят пятьдесят пять и шесть десятых процента пациентов. По возрастам большее число случаев регистрируют в возрастной категории тридцать-сорок девять лет, однако в последнее время заболеваемость растёт среди людей пенсионного возраста. В связи с этим обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения постановления главного санитарного врача Российской Федерации о соблюдении масочного режима и ограничении пребывания людей пожилого возраста в общественных местах», – обратила внимания и.о. руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марина Полякова.

Ещё раз обращаем внимание жителей Приморья на то, что эпидемиологическая обстановка в крае остаётся напряжённой. На всей территории края продолжает действовать режим повышенной готовности, население должно носить маски, блюсти чистоту рук и повехностей, соблюдать «социальную дистанцию» и элементарные санитарные правила.