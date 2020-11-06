Без работы из-за пандемии приморцы не останутся

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото ССК "Звезда"

К освоению новых и востребованных на рынке труда специальностей в Приморье приступили 357 человек. Обучение проводится бесплатно, за счёт государства.

Ограничения, вынужденно введённые из-за сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19, негативно сказались на многих отраслях народного хозяйства, у нас в крае более других пострадали предприятия туристической сферы, многие из них сейчас находятся либо в вынужденном простое и поиске новых направлений работы, либо перешли на сокращённые рабочий день и количество сотрудников.

В настоящее время в Приморье от граждан поступило уже 1013 заявок на переобучение. Все поданные документы проходят верификацию. В качестве регионального оператора выступает Приморский краевой институт развития образования, который контролирует их соответствие предъявляемым требованиям. 569 человек уже получили доступ к прохождению профессиональной переподготовки.

«Квота на Приморский край составляет одну тысячу сто десять человек», – уточнила начальник отдела профессионального образования и науки краевого министерства образования Ольга Пермякова.

Как ранее сообщал еженедельник «Аргументы неделi. Приморье», обучение новым специальностям в крае организовано на площадках восьми образовательных учреждений. Так, чрезвычайно востребованные в судостроении и судоремонте, а также в других отраслях сварочные технологии в Региональном техническом колледже осваивают 15 человек.

На базе Владивостокского судостроительного колледжа пять приморцев сейчас изучают здесь веб-дизайн и разработку, девять – сетевое и системное администрирование. А в Приморском политехническом колледже четыре человека выбрали «Администрирование отеля».

Региональный технический колледж кроме подготовки специалистов в области сварочных технологий принял на ещё восемь человек на обучение по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. 30 приморцев в Находкинском государственном гуманитарно-политехническом колледже изучают веб-дизайн и разработку.

Помогают приморцам преодолеть кризис и в высшей школе. Так, во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса обучение организовано сразу по 10 компетенциям. Фотографию выбрали для себя 35 человек, физическую культуру, спорт и фитнес – 25 приморцев, предпринимательство – 50, рекрутинг – 31, парикмахерское искусство – 15, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» – 35 человек. Ещё 15 изучают во ВГУЭС 3D-моделирование для компьютерных игр, по 30 человек – веб-дизайн и разработку, а также графический дизайн и 25 приморцев – рекламу.

Ещё раз обратим внимание приморцев: жители края, потерявшие работу в период эпидемии, могут освоить новые, востребованные специальности бесплатно, за счёт государства. Организаторами социально значимого проекта выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). После прохождения образовательной программы каждый выпускник получит два документа об образовании – свидетельство (сертификат) учебного заведения и Skills-паспорт WorldSkills.

Также напомним, что в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной противоэпидемиологической готовности. Жители должны соблюдать санитарные правила: мыть руки с мылом, носить медицинские маски, соблюдать «социальную дистанцию» и следить за чистотой поверхностей.