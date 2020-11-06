В ГИБДД предупредили кубанских водителей о тумане на дорогах

В некоторых районах Кубани возможен сильный туман, в связи с чем Госавтоинспекция призвала водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
В случае, если выполнение такой просьбы не представляется возможным, в ГИБДД посоветовали быть максимально внимательными при поездке, снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и использовать противотуманные фары.
В ведомстве напомнили о том, что в условиях тумана искажается расстояние и скорость движения. Пешеходам же порекомендовали использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
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