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Аргументы Недели Общество 13+

В ГИБДД предупредили кубанских водителей о тумане на дорогах

, 11:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ГИБДД предупредили кубанских водителей о тумане на дорогах

В некоторых районах Кубани возможен сильный туман, в связи с чем Госавтоинспекция призвала водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

В случае, если выполнение такой просьбы не представляется возможным, в ГИБДД посоветовали быть максимально внимательными при поездке, снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и использовать противотуманные фары.

В ведомстве напомнили о том, что в условиях тумана искажается расстояние и скорость движения. Пешеходам же порекомендовали использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

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