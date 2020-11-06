139 новых случаев заражения коронавирусом на Кубани

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6 ноября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае зафиксировали 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 71.



От опасной инфекции по состоянию на шестое ноября скончалось семеро кубанцев и один житель Республики Адыгея. На поправку пошло 45 жителей края и 62 пациента в Адыгее.



Всего за прошедший день, пятого ноября, в России выявлено 20 582 случая заражения коронавирусом — это новый рекорд по заболевшим за сутки. Скончалось 378 россиян, по выздоровлению выписано 16 955 человек, — рассказали в ИЦК.