Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стадион "Динамо" в Краснодаре закрыли на реконструкцию ещё в 2007 году. Работы продолжаются и по сей день.



Комитет по имущественным и земельным отношениям ЗСК рассмотрел возможность приобрести в краевую казну именные акции акционерного общества "Динамо-Кубань". Это позволит профинансировать реконструкцию и наконец завершить её.



"Этому вопросу уже более десяти лет и здесь уже давно пора ставить точку. Подписание дополнительного соглашения между краевой администрацией и АО "Динамо-Кубань" в сентябре этого года добавляет уверенности в том, что проект будет всё таки завершён и у кубанцев появится новый стадион", — поделился депутат ЗСК, секретарь комитета по имущественным и земельным отношениям Денис Хмелевской.