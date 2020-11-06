Стадион "Динамо" в Краснодаре закрыли на реконструкцию ещё в 2007 году. Работы продолжаются и по сей день.
Комитет по имущественным и земельным отношениям ЗСК рассмотрел возможность приобрести в краевую казну именные акции акционерного общества "Динамо-Кубань". Это позволит профинансировать реконструкцию и наконец завершить её.
"Этому вопросу уже более десяти лет и здесь уже давно пора ставить точку. Подписание дополнительного соглашения между краевой администрацией и АО "Динамо-Кубань" в сентябре этого года добавляет уверенности в том, что проект будет всё таки завершён и у кубанцев появится новый стадион", — поделился депутат ЗСК, секретарь комитета по имущественным и земельным отношениям Денис Хмелевской.
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