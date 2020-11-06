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Аргументы Недели Общество 13+

Стадион "Динамо" в Краснодаре могут достроить в 2022 году

, 10:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стадион

Стадион "Динамо" в Краснодаре закрыли на реконструкцию ещё в 2007 году. Работы продолжаются и по сей день.

Комитет по имущественным и земельным отношениям ЗСК рассмотрел возможность приобрести в краевую казну именные акции акционерного общества "Динамо-Кубань". Это позволит профинансировать реконструкцию и наконец завершить её.

"Этому вопросу уже более десяти лет и здесь уже давно пора ставить точку. Подписание дополнительного соглашения между краевой администрацией и АО "Динамо-Кубань" в сентябре этого года добавляет уверенности в том, что проект будет всё таки завершён и у кубанцев появится новый стадион", — поделился депутат ЗСК, секретарь комитета по имущественным и земельным отношениям Денис Хмелевской.

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