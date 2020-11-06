Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала у ДС «Юность»
6 ноября 2020, 10:04[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».
Напомним, вопрос о закрытии вокзала поднимался на платформе «Активный житель74». Большинство южноуральцев (73,31%) проголосовали за это решение. После переноса в городе станет меньше пробок и выхлопных газов.
Сообщается, что перевод транспортных потоков займет несколько месяцев. Автовокзал «Центральный» перестанет функционировать в феврале 2021 года.
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