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Аргументы Недели Общество

Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала у ДС «Юность»

, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала у ДС «Юность»
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

Напомним, вопрос о закрытии вокзала поднимался на платформе «Активный житель74». Большинство южноуральцев (73,31%) проголосовали за это решение. После переноса в городе станет меньше пробок и выхлопных газов.

Сообщается, что перевод транспортных потоков займет несколько месяцев. Автовокзал «Центральный» перестанет функционировать в феврале 2021 года.

 

 