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Общество
Фонд защиты дольщиков принял решение по восьми домам Челябинской области
5 ноября 2020, 23:53
[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Шесть домов будут достроены, дольщики двух домов получат денежную компенсацию.
Речь идет о долгострое «Уральской строительной компании» (Челябинск), доме ООО «Регионпроект» (проспект Славы, 14, Копейск) и 6 домах ЖК «Бриз» (Челябинск).
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер тесно сотрудничает с Фондом защиты дольщиков. Наблюдательный совет фонда решил, что 4 многоэтажки фонда (две очереди дома №4 и дома №5) будут достроены, дольщики еще двух очередей дома № 9 получат денежные компенсации. Таким образом, будет решена проблема 500 дольщиков.
Дом еще 150 дольщиков из Копейска будет достроен (ООО «Регионпроект»), а 124 дольщика дома ООО «Уральская строительная компания» получат денежные компенсации.
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