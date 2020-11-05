Депутат Милонов считает, что трансгендеры во власти в США - это большой плюс для России

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5 ноября 2020, 23:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Депутат Милонов нашел еще один плюс для России в ее противостоянии с Америкой. Он считает, что появление трансгендеров во власти в США играет только на руку нашей стране. Напомним, впервые в истории в сенат Штатов была избрана Сара Макбрайд - женщина, сменившая пол.

Как это может повлиять на двусторонние российско-американские отношения? Усилить позиции России, уверен эпатажный парламентарий. «Я понимаю, что мы должны толерантно относиться к психическим заболеваниям. Но когда человек в качестве одного из главных элементов своей избирательной кампании поднимает вопрос проблем в своих трусах, то этот человек, конечно, тяжело и системно болен. Поскольку Америка является нашим конкурентом, это решение должно радовать нас. Чем больше будет трансгендерных американцев в армии, в разведке, в американских корпорациях, тем легче будет конкурировать с обществом, которое откатывается от ценностей правильных к ценностям ложным», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В России возможность попасть во власть представителей секс-меньшинств исключена, считает Милонов, потому что население не поддержит такие идеи.