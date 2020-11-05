Может ли премьер-министр Латвии отправить в отставку министра здравоохранения

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5 ноября 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле переживает не особо хорошие времена: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал недовольство ее работой в период Covid-19. Более того, появилась информация о том, что глава парламента намерен потребовать ее отставки.

Такие слухи «ходят». Например, депутат Сейма Алдис Гобземс так написал в социальных сетях: «Есть сообщение, что завтра (6 ноября) премьер Кариньш будет просить отставки Винькеле. Но когда сам Кариньш уйдет в отставку? Перед глазами те видео, где пару месяцев назад оба рассказывали, что все в порядке. Теперь каждый начинает спасать свою задницу».

Что происходит в правительстве Латвии? Какая кошка пробежала между премьером и министром? Грозит ли г-же Винькеле отставка?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к своему достоверному источнику в Латвии.

«Я бы не утверждал с точностью, что министр здравоохранения Латвии г-жа Винькеле покинет этот пост. Сейчас идут «терки» между лидирующими политическими партиями. Могу сказать, что не так просто будет отправить в отставку г-жу Винькеле. Она из очень известной политической семьи… До замужества она носила фамилию Видиня. Ее отец – известный политик Юрис Видиньш. А муж- Юрис Винькелис. Клан «видиньшей и винкелисов». Это серьезный клан. Они побывали в разных передрягах: например, отец Винькеле был сослан в Сибирь, но вернулся, Славу Богу, живой. Ее муж занимал большой пост в системе здравоохранения. В данном клане практически все члены семьи находились в правящих партиях всех времен. Да и сама Илзе Винькеле достаточно сильный политик, хотя есть немного эмоциональности. Она уже была министром благосостояния. Знает, как управлять людьми. Сейчас идет коронавирус… Многие министры бы, увы, не справились с такой сложной ситуацией. А ситуация с пандемией в Латвии непростая, мягко говоря. Кто-то должен ответить! Вот «выбор» пал на Винькеле. Вспомните, в латвийских СМИ все чаще возникают статьи о том, что данное правительство оказалось безалаберным и «чужим». Что это значит? В Латвии всегда были разногласия между «иностранными латышами» и кровными. Чужаков не очень у нас любят. А г-н Кариньш – «приезжий» латыш. Я бы не сказал, что он ведает всеми нюансами, которые происходили и происходят в нашей стране. Он привык к европейско-американскому управлению. Народ не готов. Не тянет ни в экономическом, ни в налоговом аспекте и т.д. А коронавирус очень сильно ударил и по экономике Латвии. Кто за это должен отвечать? Вот и «выбрали» Винькеле. Легче же всех собак спустить на нее, чтобы народ и СМИ успокоились, хоть на время. Снимут ли министра? Не уверен… Хочу сказать, что в период коронавируса нет желающих занять место Винькеле. Поверьте, она не одна - за ее спиной есть люди. Думаю, что многие вопросы они обсуждают в своем клане, а уже потом она эти решения озвучивает. Я думаю, что она была бы хороша и многого добилась бы на другом посту. Повторяю, что она умный и сильный политик. Я бы не сказал, что у нее уровень Лукашенко или Порошенко, но, например, быть министром в такой стране, как Бельгия – смогла бы. В Латвии у министра должны быть, простите, «стальные яйца».