Интервью латвийской радиостанции с г-ном Жириновским «обошлось» в 8000 евро

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5 ноября 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Владимир Жириновский, фото: соцсети

Как сообщили латвийские печатные издания, Национальный совет Латвии по электронным СМИ оштрафовал радио «Балтком» на 8000 евро. За интервью с Владимиром Жириновским.

Данное интервью проходило 8 июля. Национальный совет по электронным СМИ не приводит конкретных цитат политика, которые привели к штрафу, но отмечает, что «задача совета – заботиться о безопасности информационного пространства Латвии».

Совет также сообщил, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя передачи, и должно обеспечить многообразие мнений, а задача журналиста – реагировать на антигосударственные заявления гостя.

Для латвийского радио «Балтком» это уже третий штраф: ранее оно было наказано на 10, 5 тыс и 11, 4 тыс евро.