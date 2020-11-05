Интервью латвийской радиостанции с г-ном Жириновским «обошлось» в 8000 евро
5 ноября 2020, 21:13[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Как сообщили латвийские печатные издания, Национальный совет Латвии по электронным СМИ оштрафовал радио «Балтком» на 8000 евро. За интервью с Владимиром Жириновским.
Данное интервью проходило 8 июля. Национальный совет по электронным СМИ не приводит конкретных цитат политика, которые привели к штрафу, но отмечает, что «задача совета – заботиться о безопасности информационного пространства Латвии».
Совет также сообщил, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя передачи, и должно обеспечить многообразие мнений, а задача журналиста – реагировать на антигосударственные заявления гостя.
Для латвийского радио «Балтком» это уже третий штраф: ранее оно было наказано на 10, 5 тыс и 11, 4 тыс евро.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.