Премьер-министр Латвии: Я не хочу экспериментировать с обществом

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5 ноября 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: соцсети

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал латвийским СМИ, что он недоволен темпом действий министра здравоохранения Илзе Винькеле в вопросах коронавируса.

На сегодняшний день ситуация с Covid-19 в Латвии, увы, оставляет желать лучшего. За сутки новых больных стало на 367 человек больше. Пока перспектив на «лучшую жизнь» не стоит ждать.

Такой ситуацией недоволен премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который открыто высказал свое мнение.

«Правительство уже в течении четырех недель активно следит за тем, что сами медики говорят о способности системы справляться с ситуацией в борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе Министерство здравоохранения создало свою внутреннюю команду кризисного управления, чтобы начать реорганизацию больниц и освободить дополнительные койки для потенциальных пациентов. До этого сама система не была готова смириться с тем, что кризис очень резко нарастает. Темпы понимания ситуации и предложения решений долгое время были слишком медленными. Еще 8 октября министр здравоохранения г-жа Винькеле говорила, что никакой стратегии не требуется. 27 октября мы утвердили стратегию. Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Постепенностью мы ничего не добились, потому что распространение болезни существенно не ограничивается. В Латвии средний прирост количества больных в день с сентября по октябрь является третьим и самым стремительным в Европе. Если бы мы приняли более строгие меры, то число госпитализированных пациентов не достигло бы 250. Я не хочу экспериментировать с обществом. Лучше ошибиться, введя более строгие меры, чем ошибиться, не будучи достаточно осторожными».

Одна из главных проблем в Латвии в связи с коронавирусом – отсутствие «больничных коек». Если заболевание будет и дальше так распространяться, то больницы не смогут принимать инфицированных. И премьер-министр Латвии сетует на нерасторопность в этом вопросе министра здравоохранения.

После данного выступления премьер-министра Латвии г-жа Винькеле высказалась в своем личном блоге…

«Я готова и впредь работать в одной команде с остальными членами правительства. Мы терпеливо слушали и уважительно относились к личным и политическим интересам некоторых членов коалиции. Толерантно относились к идеям г-на Кариньша», отметила г-жа Винькеле.

Видимо, министр здравоохранения Латвии решила «сделать намек»,как говорят в Одессе, премьер-министру чтобы и он теперь был к ней более толерантным… к ее нерасторопности.

На этом «перекличка-обвинение», увы, не закончилась: депутат Рижской думы Марис Мичеревскис объявил, что он выходит из партии «за развитие.За» по причине «политических интриг и продвижения бизнес-интересов» в период коронавируса. Г-н депутат фактически обвинил партию в закулисных торгах «по вопросу Винькеле». Такое решение депутата было принято после того, как несколько влиятельных членов латвийской партии «За развитие! За» выступили с заявлением в защиту «несостоятельного работающего министра в обмен на дополнительное влияние этого человек». Речь идет о министре здравоохранения Латвии.

«Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно, когда есть кризис. Политические игры и бизнес-интересы, оказывается, выше жизни людей. Для меня это неприемлемо», - написал в социальных сетях г-н Мичеревскис.

Сегодня ясно только одно: тучи над головой министра здравоохранения Латвии сгущаются. Может, г-жа Винькеле, наконец, и подумает не только о своих «нуждах», но и о жизни латвийцев, на налоги которых она «сладко» живет…