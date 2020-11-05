За день в торговых центрах ВАО выявили свыше 70 «безмасочников»
5 ноября 2020, 20:43[ «Аргументы Недели» ]
Более 70 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах на востоке Москвы в ходе рейдов 5 ноября. Об этом журналистам сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.
"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров, расположенных на территории восточного административного округа, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. По результатам обследования выявлено 74 нарушения",- сказал Алексей Кузнецов.
Он отметил, что за нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статья 3.18.1 КоАП Москвы. Штраф по данной статье составляет 4 тыс. рублей.
Алексей Кузнецов добавил, что рейды прошли в он добавил ТРК «Перово Молл», ТРЦ «Косино парк» и в ТЦ «Подсолнухи».
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