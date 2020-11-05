Кузен губернатора, которому вручали награды за особые заслуги, «забетонировал» лес и речку в Ленобласти
5 ноября 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]
Двоюродного брата губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, а по совместительству владельца завода «Портбетон» в регионе знают многие. Виктора Гешеле неоднократно хвалили и даже орденом за заслуги перед областью награждали. Вот только жители деревни Вистино добрым словом его вряд ли помянут.
Они говорят, что из пробоин на заводе бетон хлещет периодически. А теперь вот река и перелесок у деревни вдруг превратились в серый камень. Природоохранные службы уже выяснили, что произошла большая утечка бетона с «Портбетона», которая буквально все вокруг превратила в каменную глыбу.
Вот только местные сильно сомневаются, что природоохранная прокуратура что-то сможет сделать с кузеном «самого губернатора».
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