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Кузен губернатора, которому вручали награды за особые заслуги, «забетонировал» лес и речку в Ленобласти

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кузен губернатора, которому вручали награды за особые заслуги, «забетонировал» лес и речку в Ленобласти
Фото: соцсети

Двоюродного брата губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, а по совместительству владельца завода «Портбетон» в регионе знают многие. Виктора Гешеле неоднократно хвалили и даже орденом за заслуги перед областью награждали. Вот только жители деревни Вистино добрым словом его вряд ли помянут.

Они говорят, что из пробоин на заводе бетон хлещет периодически. А теперь вот река и перелесок у деревни вдруг превратились в серый камень. Природоохранные службы уже выяснили, что произошла большая утечка бетона с «Портбетона», которая буквально все вокруг превратила в каменную глыбу.

Вот только местные сильно сомневаются, что природоохранная прокуратура что-то сможет сделать с кузеном «самого губернатора».

БИ

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