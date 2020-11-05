В ЗСК обсудили вопросы обучения медработников и организации школьного питания

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5 ноября 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и депутат Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин провели в стенах краевого парламента заседание рабочей группы, на котором рассматривались возможности открытия филиала медколледжа в Красноармейском районе и привлечения местных производителей для обеспечения питанием кубанских школьников.

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко и секретарь комитета ЗСК по образованию Юлия Алешкевич, а также представители министерств здравоохранения, образования, сельского хозяйства и администрации Красноармейского района.

В при обсуждении вопроса о создании филиала медколледжа Николай Петропавловский напомнил о поручении, данном в начале года спикером ЗСК Юрием Бурлачко по итогам планерного совещания: подыскать в муниципалитетах помещения, подходящие для подготовки медиков среднего звена. Одно из таких зданий было найдено в Красноармейском районе при содействии депутатов ЗСК Виктора Чернявского, Сергея Кизинька, Алексея Сидюкова. Вице-спикер отметил, что недавно вместе с Дмитрием Ламейкиным, а также представителями Минздрава региона и района они там побывали.

— Тогда мы определились, что помещения бывшего частного учебного учреждения в центре станицы Полтавской, в принципе, подходят для создания филиала Краснодарского краевого базового медицинского колледжа, но есть вопросы по проведению необходимых экспертиз, обеспечению пожарной безопасности и ряд других, – сказал Николай Петропавловский.

В ходе заседания замглавы Красноармейского района Людмила Сидорова и замминистра здравоохранения Валерий Козлов подтвердили, что заинтересованы в открытии данного учебного заведения и готовы совместно работать над претворением этого замысла в жизнь.

Дмитрий Ламейкин заверил, что со своей стороны тоже подключится к решению этого вопроса, потому что в крае, как и во всей стране, существует проблема дефицита медицинских кадров. Только в Красноармейском районе обеспеченность средним медперсоналом учреждений здравоохранения составляет всего 65 процентов.

На заседании была определена «дорожная карта» с конкретными шагами и сроками по созданию филиала медколледжа в Красноармейском районе.

Вторым вопросом на встрече рассмотрели возможность использования потенциала кубанских сельхозтоваропроизводителей в обеспечении питанием школьников края.

Николай Петропавловский отметил, что по инициативе Президента страны всех российских учеников младших классов с 1 сентября текущего года кормят в школах бесплатно. Он напомнил, что в преддверии этого Общественная палата России провела совещание, по итогам которого были разработаны рекомендации по эффективной организации школьного питания. Среди них было и предложение в качестве поставщиков продуктов питания в организации бюджетной сферы в первую очередь рассматривать местных товаропроизводителей, особенно производителей сельскохозяйственной продукции. С этих позиций и прошло обсуждение данного вопроса.

Все участники мероприятия согласились, что школьные пищеблоки – это стабильный и гарантированно оплаченный рынок сбыта для поставщиков продуктов питания, и было бы здорово, если бы местные фермеры и переработчики поставляли сюда свою качественную и свежую продукцию.

По словам представителей регионального минсельхоза, на Кубани есть все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить качественными продуктами питания все школы. Проблема — в условиях федерального закона о закупках для бюджетных учреждений, согласно которым выигрывает поставщик, предложивший самую низкую цену за свой товар. Но, как пояснили специалисты, далеко не всегда здесь выигрывает местный производитель, потому что высококачественный товар не может быть самым дешевым.

С конкретными предложениями по совершенствованию федерального законодательства, системы организации школьного питания в целом и участия в этом кубанских производителей выступили депутаты ЗСК Сергей Орленко и Юлия Алешкевич, заместитель министра образования края Полина Микова.

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин подчеркнул, что все озвученные предложения будут изучены для принятия дальнейших решений, а также посоветовал использовать опыт других субъектов страны в этой сфере.

В завершение разговора Николай Петропавловский заверил, что все рассмотренные вопросы останутся на контроле профильных комитетов ЗСК.