Как не самая популярная актриса поселилась во дворце за 5,5 миллиардов рядом с вице-премьером и бизнесменами из списка Forbes

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5 ноября 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Актриса Марина Петренко особой популярностью похвастаться не может. Нет, она, конечно, снимается и в российских фильмах и сериалах, но не усердная работа перед камерой превратила ее жизнь в сказку, а близкое знакомство с 54-летним миллиардером и членом Совета Федерации от Дагестана Сулейманом Керимовым.

Именно благодаря этому, как пишет издание «Baza», 33-летняя красотка владеет усадьбой в Серебряном Бору, которая стоит не менее 5,5 млрд рублей. Серебряный Бор ещё называют «Рублёвкой» внутри Москвы, земля здесь продаётся примерно по 30 миллионов рублей за сотку. Так вот кипрская офшорная компания Minsen investments limited, которая принадлежит не особо популярной актрисе, купила в элитном месте 182 сотки и дом площадью 1,7 тысячи кв. м.

По соседству с ней живут чиновники высшего эшелона Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, миллиардеры из списка Forbes: Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Григорий Берёзкин и многие устроились гораздо скромнее. Например, дом, где живет вице-премьер Хуснуллин, — в 1,5 раза меньше, а участок — в 6 раз меньше, чем у актрисы.

Не зря, видимо, украинской красотке Петренко в российском кино особенно удаются роли миллиардерш.