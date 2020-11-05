Четырехметровый каменный Айвазовский будет встречать и провожать туристов в Крыму

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5 ноября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Почти четырехметровый монумент художника-мариниста установят на привокзальной площади аэропорта.

Пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что памятник передан в дар руководителем проекта «Аллея российской славы» (он же руководитель скульптурной мастерской). Открытие намечено на 9 ноября 2020 года.

Кроме уточнения «в дар» нет никаких сообщений ни о меценатах, ни о краундфандинговых сборах, притом, что почти четырехметровую по высоте бетонно-мраморную конструкцию следует доставить из Краснодарского края (нахождения мастерской) до аэропорта Симферополя.

На сайте «Аллея российской славы» указано, что мастерская занимается помимо прочего изготовлением и установкой памятников в аэропортах России. Источник финансирования этого проекта не раскрывается. В разделе «прайс-лист» самый дорогой экспонат «скульптура (материал бронза, гранит)» стоит 2 600 000 без указания размеров.

Напомним, что скульптура Екатерины второй (высота 10 метров), установленная в Симферополе, обошлась почти в 50 миллионов рублей.

Название крымскому аэропорту было присвоено по инициативе президента Владимира ПУТИНА в ходе всероссийского голосования.