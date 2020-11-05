В ресторанах придумали кодовую фразу для защиты женщин от домогательств

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

«Позовите Галю!» - услышав этот пароль, сотрудник ресторана или бара вызовет полицию, отведет женщину в безопасное место или покажет, как уйти незамеченной. К проекту уже присоединились десятки заведений общепита в России и Украине.

Изначально это был популярный мем про отмену покупки на кассе продуктового магазина. С этим сталкивались многие. Кассир случайно пробивает дважды один штрих-код и начинает кричать: «Галя, Галя (здесь может быть любое имя старшего кассира, но чаще всего это почему-то именно Галя)! Позовите Галю! У меня отмена!».

Вдохновившись этим мемом, создатели проекта борьбы с абьюзерами так и решили назвать свою акцию. Цели две: подстраховать на случай неудачного свидания и сделать города безопаснее. Активисты надеются, что таким образом каждая женщина сможет получить помощь, если ей угрожают или домогаются. Распознать места, где сотрудники поймут значение волшебной фразы, можно по изображению ярко-розового зонта с молнией.