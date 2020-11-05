Челябинцы откликнулись на просьбу забрать собак из питомника ЧТЗ

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5 ноября 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото приюта ЧТЗ

Оставшиеся подопечные продолжают искать хозяев.

Как сообщали «Аргументы недели», о закрытии питомника служебных собак стало известно на минувшей неделе. В «ЧТЗ-Уралтрак» решили перейти на более технологичную систему охраны. В связи с этим подопечным срочно начали искать новых хозяев. Персонал группы служебного собаководства переведут в подразделения предприятия.

В питомнике содержались породистые собаки - кавказские, немецкие, средне-азиатские овчарки. Известно, что после сообщений в СМИ семеро подопечных питомника удалось пристроить в добрые и надежные руки.

В настоящее время в приюте остаются еще 12 собак, узнать информацию о них можно по номеру телефона 8-922-633-88-20 (Наталья) и на сайте.