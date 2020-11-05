Хабаровские трактористы должны выплатить штрафов на более полумиллиона рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В главном управлении государственного контроля и лицензирования края подвели итоги профилактической операции «Трактор». Рейды проходили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Бикинском, Солнечном, Нанайском, Охотском, Вяземском, Комсомольском, Верхнебуреинском и Ванинском районах региона.

Специалисты вместе с ГИБДД прроверили техническое состояние тракторов, бульдозеров, экскаваторов и других тяжелых машин. Всего эксперты выявили более 1400 нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 528 100 рублей.

В основном среди нарушений обнаруживалось отсутствие документов у водителей, номерных знаков у тракторов или несоответствие требованиям обеспечения безопасности движения. В том числе, были неисправны тормоза, рулевое управление, не работали фары.

За нарушения правил эксплуатации самоходной техники штрафы для физлиц составляют до 300 рублей, для должностных лиц – до 1000 рублей, а злостных нарушителей лишают права управлять трактором до полугода.