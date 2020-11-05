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Почти 30 «безмасочников» выявили 5 октября на ТПУ «Планерная»

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 30 «безмасочников» выявили 5 октября на ТПУ «Планерная»
Фото: соцсети

Почти 30 нарушителей перчаточно-масочного режима выявлено на ТПУ «Планерная» в ходе рейдов 5 ноября. Об этом журналистам сообщил инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Леонтьев.

«Сегодня сотрудникам ОАТИ совместно с сотрудниками полиции было проведено контрольное обследование ТПУ «Планерная» в северо-западном административном округе на предмет нарушения масочно-перчаточного режима. В ходе обследования было выявлено 28 нарушителей, составлено 28 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КОАП Москвы», - сказал Сергей Леонтьев.

Он пояснил, что данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.

ГБ

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