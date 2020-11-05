Рошаль поддержал продление «удаленки» для московских школьников

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5 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Продление дистанционного обучения школьников в условиях пандемии COVID-19 - мера, необходимая для предотвращения распространения инфекции. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

«Я понимаю, что дистанционное обучение может быть непростым и для учеников, и для педагогов, и для семьи - причем не только в бытовом плане. Я понимаю, что кому-то продление дистанционного обучения для детей с 6 по 11 класс не нравится. Но давайте с вами все же выбирать главное - а кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах? Или чтобы дети были переносчиками инфекций? Никому не нравится. И, основываясь на этом, я поддерживаю решение мэра Москвы Собянина - продлить дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс», - сказал Леонид Рошаль.

Утром 5 ноября Сергей Собянин на своем сайте сообщил о том, что в начале ноября ситуация с коронавирусом в городе вновь стала обостряться, в связи с чем было принято решение продлить дистанционное обучение учащихся 6-11 классов еще на две недели - с 9 по 22 ноября.