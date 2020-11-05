Собянин рассказал о ходе строительства Юго-Восточной хорды

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5 ноября 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юго-Восточная хорда (ЮВХ) уже построена на одну треть. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК.

«Несмотря на определенные проблемы, связанные с пандемией, мы продолжаем активное дорожное строительство. Глобальным проектом являются четыре хорды: Северо-Западная хорда построена, Северо-Восточная хорда подстроена на две трети, один из самых молодых проектов - Юго-Восточная хорда, она уже построена на треть. Этот участок, на котором мы находимся, - один из ключевых», - сказал Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время готовность участка Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК составляет 82%.

Строительство планируется завершить в 2021 году, однако в полной мере участок от Рязанского проспекта до ТТК заработает несколько позднее - после открытия съездов на Рязанский проспект, которые строятся в составе головного участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Новая городская магистраль - Юго-Восточная хорда - пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив между собой крупные автомобильные магистрали города - Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в ТиНАО через магистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе».

ЮВХ улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы (Нижегородский, Лефортово, Перово, Рязанский, Соколиная Гора, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Бирюлёво Западное, Северное и Южное Чертаново, Северное и Южное Бутово, Даниловский, Нагатино-Садовники) – с населением порядка 2,5 млн. человек.