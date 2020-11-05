Власти объяснили правила размещения киосков в Челябинске

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5 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Предприниматели, объектам которых грозит демонтаж, могут воспользоваться «нестационарной амнистией»

В Челябинской области действует по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов «Нестационарная амнистия». Согласно закону, с предпринимателем может быть заключен договор размещения на год, а не договор аренды земельного участка. По истечении этого срока с предпринимателем может быть заключен договор размещения сроком до семи лет без проведения торгов. Амнистией предприниматели смогут воспользоваться до 1 июня 2021 года, но при этом у них не должно быть задолженности по аренде и объекты должны вписываться в дизайн-код города.

В связи с тем, что сегодня, 5 ноября, некоторые владельцы киосков в Магнитогорске высказали возмущения по поводу демонтажа торговых объектов в Магнитогорске, челябинские власти еще раз объяснили правила работы. По информации мэрии, в комитет по имуществу поступили заявления о предоставлении справок об отсутствии задолженности за аренду земельных участков по 709 объектам. Справки были выданы 471 объекту, 52 – отказано, еще 186 заявлений находятся в работе.

В комитет также поступило 222 заявления о заключении договоров по закону о «Нестационарной амнистии», в настоящий момент заключено 11 договоров. По 45 заявлениям подготовлен отказ по причине неполного пакета документов, остальные заявления в работе.

Также в администрации пояснили, что в перечень объектов, подлежащих демонтажу, вошли 1401 нестационарный торговый объект, из них 402 имеют право воспользоваться «амнистией». Срок демонтажа приостанавливается при подаче такого заявления. Власти также пояснили, что около 15% киосков в городе приведены в порядок согласно действующему дизайн-коду.