Очевидцы рассказали об аварии на Садовом кольце. Оказывается, виновница ДТП купила машину две недели назад

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Очевидец рассказал об аварии на Садовом кольце. Сегодня автомобиль с девушкой врезался в автобусную остановку на Садовой-Триумфальной улице. Серьезно пострадали трое человек, среди них 10-летний ребенок.

«Очень большое количество спецтехники, это скорые помощи, причём, они едут со всего Садового кольца, очень много пожарных машин плюс очень суетливо ведут себя сотрудники ГИБДД. Стояла растерянная женщина в испачканных чёрных штанах и вот этот кроссовер, который именно аккурат стоит прямо в остановке», - сообщил очевидец на радиостанции «Говорит Москва».

Как выяснили СМИ, водителя зовут Светлана Колесникова. Девушка сдала на права ещё в 2017 году, но ездить за рулём начала недавно, а машину она купила её всего две недели назад. По предварительным данным, автоледи просто перепутала педали. И её новенький "Ниссан Кашкай" въехал в людей. После случившегося на скорой увезли трёх человек: двух женщин 65 и 25-лет и 10-летнюю девочку. Сейчас виновница ДТП и её пассажир сидят в машине полиции, комментировать произошедшее отказывается, пишет канал 112.