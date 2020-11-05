Научно-исследовательский институт радио проведёт испытания диапазона 6 ГГц для развития 5G в России

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5 ноября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425–7100 МГц).

Сейчас НИИР договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. В НИИР рассказали, что специалисты рассчитывают оценить основные показатели и характеристики сети: размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки, - пишет газета «Известия».

В России вопрос выделения частот для 5G решается не первый год. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 2 ноября заявил, что конверсия (расчистка) радиочастотного спектра для запуска сетей пятого поколения начнется в 2021 году. Шадаев не уточнил, о каких диапазонах идет речь.