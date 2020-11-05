В Благовещенске женщина залила бензин в салон автомобиля и сгорела заживо

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5 ноября 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Благовещенске женщина заехала на АЗС и залила бензин в салон автомобиля. Через несколько минут топливо взорвалось. И какое-то время никто понять не мог, почему это произошло, пока не появилась запись с заправки.

На записи с заправки видно, что она долгое время безуспешно пытается открутить крышку бензобака, а затем открывает заднюю дверь машины и льет горючее внутрь салона автомобиля. Делает она это достаточно тщательно, направляя струю топлива на задние и передние сидения.

СК по Амурской области проводит проверку, но пока не известно, что стало причиной такого поведения. Пользователи сети выдвигают разные теории: «Уж не закурила ли она в салоне? Может у нее там канистры были, и она не попала?», «Нет там на видео никаких канистр. Видно, как она пистолетом водит туда-сюда, да и струю бензина под лобовым несколько раз видно. Она целенаправленно заливала салон», «Странный способ покончить с собой. Явно не в себе тетка».