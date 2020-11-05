Ход конём: Глеб Пьяных снял разоблачающий ролик про Краснодар в Турции

Аргументы Недели → Общество

5 ноября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Скриншот из видео

Бывший ведущий НТВ Глеб Пьяных выложил в сеть видео о беспределе власти, но всё не так однозначно.



Блогер известен своими скандальными роликами, в которых он пытается разоблачать чиновников. В новом видео Пьяных показывает заброшенный аквапарк и предлагает зрителям найти его на карте Краснодара.



Ведущий сетует на "беспредел" властей, которые "по надуманным основаниям отняли у владельца парк, украшавший город". "Здесь, в центре Краснодара был шикарный парк аттракционов", — рассказывает Пяьных, обводя рукой заброшенный аквапарк. "В результате — руины, а мы находимся на Троянском коне, видите, какой красавчик?", — пожаловался блогер на плачевное состояние деревянной скульптуры, появляющейся в кадре. Вот только зрители не смогли припомнить, чтобы в Краснодаре когда либо существовал аквапарк с Троянским конём. Подозрения укрепились ещё и от того, что блогер показал море в 150-ти метрах от "краснодарского" парка. Зрители даже нашли, по предложению активиста, "где находится парк на карте". Только он оказался на карте Турции.



Выяснилось, что в ролике Пьяных показал аквапарк "Троя", который находится в Анталье. Он действительно закрыт с осени прошлого года, но, как нетрудно догадаться, к кубанской столице отношения совершенно не имеет.