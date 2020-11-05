Глава хабаровского отделения СР прокомментировал инициативу Миронова

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5 ноября 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов согласен с позицией лидера фракции Сергея Миронова о штрафе для чиновников, отказывающихся предоставлять информацию по запросу СМИ.

Напомним, что согласно инициативе главного российского эсера, чиновников, которые неправомерно отказывают журналистам в предоставлении информации, следует штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. В законопроекте также предлагается ещё одно важное нововведение. За неправомерный отказ в предоставлении информации, за срыв сроков подготовки ответа, предоставление заведомо недостоверной информации по запросам граждан или адвокатов чиновников предлагается штрафовать на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

По словам Игоря Глухова, эта тема актуальна для Хабаровского края.

- Сегодня чиновники зачастую просто игнорируют обращения как граждан, так и средств массовой информации. Введение санкций отучит чиновников "тянуть резину", - считает справедливоросс.

Отметим, что действующее законодательство предполагает меньшие штрафы, если чиновник игнорирует официальный запрос СМИ: от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.