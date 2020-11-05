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5 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Проведение экскурсионных программ в регионе возобновится после снятия ограничительных мер

Специалисты АО «Волгоградтранспригород» приняли участие в Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», проходившем в онлайн-режиме. Железнодорожники рассказали об образовательных и профориентационных проектах для детей и школьников, реализуемых на территории Волгоградской области.

Один из представленных проектов называется «Депо профессий», в рамках которого юные волгоградцы могут посещать моторвагонное депо Волгоград и Приволжскую детскую железную дорогу. Во время экскурсий школьники узнают об истории предприятий, основных железнодорожных профессиях, а также знакомятся с современными образцами подвижного состава. В 2020 году был разработан проект «День патриота», предполагающий посещение воинской части № 98543.

Проведение экскурсионных программ в регионе возобновится после снятия ограничительных мер. Все мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, в 2019 году более 35 тысяч жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей стали участниками различных туристических проектов, реализуемых на полигоне Приволжской железной дороги.

Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» проходил в Волгограде в режиме онлайн. В нём приняли участие представители 20 стран. Они обсуждали вопросы, связанные с сохранением мира, культурного наследия и преодоления актуальных проблем современности. Международный форум «Диалог на Волге» проходит в Волгограде с 2014 года.