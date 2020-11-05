На Кубани коронавирусом заболели ещё шестеро несовершеннолетних

За сутки в Краснодарском крае выявили 137 случаев заражения коронавирусом — 79 женщин и 58 мужчин до 84 лет. В их числе шестеро детей от шести до семнадцати лет.
Наибольший прирост заболевших в краевом центре — 39 человек, а также в Горячем Ключе и Тихорецком районе — одиннадцать и восемь новых пациентов соответственно.
За всё время с начала пандемии, как рассказали в краевом оперштабе, COVID-19 заразилось более восемнадцати тысяч кубанцев. Из них 1575 — дети. Сейчас на сто тысяч жителей региона приходится 318,3 носителя новой инфекции.
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