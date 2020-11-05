На Кубани коронавирусом заболели ещё шестеро несовершеннолетних

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае выявили 137 случаев заражения коронавирусом — 79 женщин и 58 мужчин до 84 лет. В их числе шестеро детей от шести до семнадцати лет.



Наибольший прирост заболевших в краевом центре — 39 человек, а также в Горячем Ключе и Тихорецком районе — одиннадцать и восемь новых пациентов соответственно.



За всё время с начала пандемии, как рассказали в краевом оперштабе, COVID-19 заразилось более восемнадцати тысяч кубанцев. Из них 1575 — дети. Сейчас на сто тысяч жителей региона приходится 318,3 носителя новой инфекции.