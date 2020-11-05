Минфин РФ не планирует индексировать выплаты работающим пенсионерам

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5 ноября 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В условиях кризиса Министерство финансов РФ озаботилось экономией. И сделать это задумано за счет работающих пенсионеров. Получается, что про принятые в этом году поправки к Конституции уже можно забыть.

Глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы, - объяснил он. - Более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна господдержка».

Ранее Минфином был задуман крупный секвестр военного бюджета, но эта инициатива встретила жесткий отпор силовиков. С работающими пенсионерами все проще, они могут и промолчать.

Несколько месяцев назад в рамках широкого обновления положений Конституции РФ была принята поправка:

«В Российской Федерации… осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

В этой новой норме не говорится, работает пенсионер или нет. Выплата пенсии и индексация являются конституционной обязанностью государства. Получается, что на поправки в Конституцию уже можно закрыть глаза? Зачем их тогда принимали, если спустя всего несколько месяцев подрывается доверие к новой редакции Основного закона?

Работающим пенсионерам не увеличивают выплаты с 2016 года. Между тем, размер самой пенсии, как правило, оставляет желать лучшего, а дополнительный заработок дает возможность хотя бы поддерживать относительно достойный уровень жизни. При этом на хорошо оплачиваемую должность пенсионеры обычно устроиться не могут, рассчитывать на повышение зарплаты тоже. Пандемия и связанные с ней ограничения для пожилых тоже играют свою роль: отсутствие на рабочем месте – для некоторых из них автоматическая потеря работы. Заявление Силуанова направлено на ущемление прав определенной категории граждан, которая не способна дать сдачи, а третируются все, кто поддержал конституционное обновление.